“Ci avete rotto…”, messaggio di protesta all’entrata dell’autostrada

Un messaggio chiaro e diretto, stampato a lettere cubitali a pochi metri dall’ingresso dell’autostrada di Legnano. Il manifesto affisso in via Tessa con la scritta “Ci avete rotto le palle”, forse segno di “ribellione” alle restrizioni anti-contagio che tornano a farsi severe, è stato notato questa mattina, 28 febbraio, da tanti automobilisti che si sono fermati a fotografarlo. In copertina l’immagine inviata alla redazione da un lettore.