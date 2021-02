De Tommaso, un Rally dei Laghi con vista sul campionato italiano

Insieme a Giò Dipalma – di cui abbiamo parlato qui – Damiano De Tommaso è probabilmente il pilota più atteso tra quelli che disputeranno il 29° Rally dei Laghi nella giornata di domenica 28 febbraio. Un po’ perché è tra i padroni di casa, un po’ per via di un curriculum molto solido, un po’ per l’ambizioso programma 2021, il 25enne di Ispra è costantemente inserito tra i favoriti.

De Tommaso, già campione italiano junior e vincitore delle ultime due edizioni della IRCup, gareggerà sulle strade di casa (con in navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi) a bordo di una Citroen C3 di classe R5 allestita dal team FPF Sport: la stessa squadra con cui un altro varesino, Andrea Crugnola, ha conquistato il titolo italiano assoluto nel 2020. Un passo importante per Damiano che sarà proprio uno dei “contender” di Andrea per il tricolore di quest’anno.

«Sono contento di aver trovato questa soluzione per la mia stagione agonistica – spiega De Tommaso alla vigilia del “Laghi” – e di fare parte del gruppo di piloti che hanno un sostegno ufficiale di AciSport per la partecipazione al CIR. A Varese mi piacerebbe fare bene, anche se uno degli obiettivi della mia partecipazione è proprio quello di prendere confidenza con la vettura in vista dell’esordio all’italiano che si terrà al “Ciocco” tra due settimane».

Il giovane di Ispra quindi sarà in abitacolo con una doppia volontà: quella di fare bene sulle strade che meglio conosce e di testare la C3 per poi sfruttarla al massimo nelle gare tricolori, «in un campionato come il CIR che quest’anno è davvero ricchissimo di piloti di talento e nel quale la concorrenza sarà altissima». Vedremo se i due obiettivi si potranno conciliare nella bagarre di domenica; De Tommaso non ha mai vinto la classifica assoluta al “Laghi” dove per la verità ha corso in poche occasioni.

GRAZIE A – «Per questa gara posso contare su un gruppo di sponsor “speciale”» spiega il giovane pilota. Si tratta dei marchi Giuseppe Vuolo Wealth Advisor, Centro revisioni Varese, Impresa edile Bruni e Ruggeri, Danfer, Autodemolizioni Brebbia, Autoscuola Andrea oltre alla scuderia Biella Corse.

DEDICATO AI RALLYSTI DEL “LAGHI” – VareseNews mette a disposizione uno spazio a tutti gli equipaggi che partecipano al Rally dei Laghi 2021. Se volete pubblicare sul nostro giornale un breve articolo (come quello che state leggendo) e una foto, compilate QUESTO MODULO. Lo “Speciale Rally dei Laghi” di VareseNews è offerto da Colacem in collaborazione con Marelli&Pozzi e Seat Cupra.