Draghi parla al Senato, il discorso per la Fiducia in diretta

Il premier incaricato Mario Draghi parla alle Camere per ottenere la fiducia. Si comincia questa mattina al Senato con il discorso di Draghi mentre alle 12:30 riprenderà il dibattito in Aula e la “chiama” dei senatori. Per la votazione è in programma per le 22. L’ipotesi è che il risultato arrivi verso le 23. ecco il discorso di Draghi: