Due domeniche a tutto rock da iCom Hub a Turate

Il rock and roll arriva sul palco di iCom Hub. Il locale di Turate, in via Varesina 1, continua ad ospitare super band di tributi a musica internazionale ed italiana.

Domenica 28 febbraio tocca ai Donkeys Forever che tornano per infuocare l’Hub con un tributo ai Rolling Stones. Domenica 7 marzo sarà il turno dei Liga Channel, presentano un live dedicato alle grandi leggende del rock e un tributo all’artista emiliano.

Il pranzo si può gustare dalle ore 13, mentre i live partono alle ore 14. Gli eventi sono svolti in sicurezza e sono garantite tutte le norme un ampio spazio interno, tutte le norme anti Covid-19 sono adottate: https://icom-hub.com/news/norme-procedure-anti-covid-19/.

PRENOTA ORA, i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazione tavoli 02-37909190 o 333-8739933

Scopri gli eventi:

Donkeys Forever – Tributo ai Rolling Stones: https://fb.me/e/2ehzxHuIZ

Liga Channel – Leggende del Rock + Tributo a Ligabue: https://fb.me/e/6ZKCreluZ

IComHub è anche su Just Eat – scopri il menù (https://www.justeat.it/restaurants-km-11-coffee-break-e-cucina-gourmet-turate/menu), prenota e il locale pensa alla consegna!