Esibizionista a Gallarate, “mi ha molestata dietro alla stazione”

Molestata da un maniaco nei dintorni della stazione di Gallarate: è la brutta esperienza segnalata da una pendolare, “sorpresa” vicina al parcheggio multipiano ex Fare.

È successo nella serata di martedì 2 febbraio, intorno alle 18, come racconta la stessa pendolare a VareseNews: «Stavo tornando alla macchina che avevo lasciato dietro alla stazione di Gallarate, esattamente davanti al parcheggio dell’ex centro commerciale “Il Fare”». Mentre la donna stava rientrando in auto, «si è avvicinato un soggetto che avrà avuto circa 30 anni con mutande abbassate e pene in erezione».

«Si è avvicinato al finestrino e ha cercato di darmi fastidio». Ovviamente a questo punto, essendo in auto, la nostra lettrice-pendolare è riuscita ad allontanarsi e subito dopo ha contattato il 112.

In tempi recenti non risultano episodi di molestie “stradali” nelle zone intorno alla stazione, anche se in passato ce n’erano state. La zona sul retro della stazione è normalmente più tranquilla della piazza antistante, anche se proprio nei dintorni del parcheggio multipiano non erano mancati episodi spiacevoli di vario genere legati alla presenza di persone sbandate (l’ultimo rilevante un anno fa, un furto d’auto con aggressione e successivo incidente).

«Per fortuna a me non è successo nulla e spero di non rivedere mai più questa persona. Trovo però assurdo nel 2021 non essere minimamente tutelate e dover andare in giro con il telefono pronto a chiamare in una mano e lo spray al peperoncino nell’altra».

D’altra parte la nostra lettrice condivide la (certamente brutta) esperienza «per mettere in allerta altre donne che magari fanno quella strada quotidianamente o parcheggiano proprio lì».