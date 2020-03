Scaraventa fuori dall’auto il proprietario e si schianta

L’auto ferma che sta per ripartire all’imbrunire nella zona della stazione, un uomo si avvicina apre lo sportello e scaraventa a terra il conducente.

Poi si mette alla guida gira la chiave ma trova la retro innestata che manda la Mercedes contro i veicoli parcheggiati. Il proprietario rapinato e un cittadino che passava nei paraggi chiamano i carabinieri.

È la storia incredibile avvenuta a Gallarate in via Francesco Ferruccio, Sciarè, zona di parcheggio della stazione, nella serata di martedì: il Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Gallarate è intervenuto arrestando in flagranza di reato, per tentata rapina, un uomo del 1980 di origini torinesi, senza fissa dimora che ha pensato di sottrarre la berlina a un trentenne romano, pilota d’aereo.

Il tentativo di rapina è stato notato da un uomo di sessantenne anni di Cassano Magnago che non ha esitato a mettersi in gioco per aiutare il proprietario dell’auto: ne è nata difatti una colluttazione che ha visto i due avere la meglio sull’aggressore, che poi è finito per la notte in camera di sicurezza, nell’attesa di comparire oggi di fronte al giudice di Busto Arsizio per la convalida.