Gomma e calore: la marcatura della gomma

Nel momento in cui la gomma viene legata tramite riscaldamento allo zolfo, si concretizza la cosiddetta vulcanizzazione. Si tratta di un processo di lavorazione che permette di ottenere un materiale elastico: la gomma vulcanizzata. Dopo che è stata sottoposta al processo termoindurente di vulcanizzazione, la gomma non solo è più elastica, ma risulta anche impermeabile ai gas e resistente al calore, all’elettricità, alle azioni chimiche e alle abrasioni. In pratica, lo scopo della lavorazione è quello di evitare la deformazione della gomma nel caso in cui si verifichi un aumento della temperatura.

I benefici offerti dalla vulcanizzazione

Confrontata con la gomma naturale, una gomma vulcanizzata offre benefici molto importanti dal punto di vista della longevità: l’usura, infatti, è minore, così come il degrado che si verifica nel corso del tempo. Per di più, si può apprezzare una più elevata resistenza rispetto ai fenomeni atmosferici.

La gomma e la marcatura

La gomma è uno dei materiali che possono essere sottoposti a procedure di marcatura; in particolare, i sistemi di marcatura industriale che vengono utilizzati a questo scopo sono la marcatura laser e la marcatura a caldo, procedure che rientrano tra le lavorazioni proposte da Automator International. La gomma può essere sottoposta a marcatura nel settore dei giocattoli, per la produzione di oggetti o nel comparto automotive. In quest’ultimo caso, per esempio, vengono apposti dei codici composti da cifre e lettere che hanno lo scopo di rendere tracciabili le guarnizioni e i componenti. Nelle altre circostanze, invece, la marcatura laser gomma permetta di inciderla, di tagliarla o di effettuare delle decorazioni, a seconda degli obiettivi che devono essere raggiunti. I laser e i timbri a caldo sono gli strumenti che vengono adoperati a questo scopo.

Le caratteristiche della marcatura laser

Anche nel caso della gomma, la marcatura laser si dimostra una soluzione conveniente e innovativa, in grado di garantire un notevole risparmio economico e soprattutto una straordinaria flessibilità. Tra i diversi sistemi di marcatura industriale, questo non prevede il ricorso ad acidi, solventi o inchiostri; inoltre, non richiede l’uso di strumenti destinati a entrare in contatto con il pezzo su cui deve essere effettuata l’incisione.

La marcatura laser sulla gomma

La superficie in gomma che deve essere sottoposta a lavorazione riceve un fascio di luce ad alta intensità, il quale può essere pilotato con una testa plotter o con degli specchi mobili: è in questo modo che è possibile realizzare la marcatura. Con l’aiuto di un programma ad hoc, è possibile tracciare non solo codici alfanumerici, ma anche grafici, codici a barre, codici datamatrix, e così via. Il risultato che ne deriva, oltre a poter durare a lungo nel tempo, ha il pregio di offrire una resa estetica ottimale. Poiché questo tipo di marcatura non prevede alcun contatto con l’oggetto, è possibile lavorare su qualsiasi tipo di prodotto senza rischi, agendo a una profondità costante e con risultati omogenei. La marcatura laser su gomma è inalterabile e può essere portata a termine in pochi secondi: la velocità di esecuzione e il controllo via computer sono altri vantaggi da non trascurare.

Quali sono le caratteristiche più importanti della marcatura laser

Che si tratti di ottenere delle marcature uniche o di realizzare grandi serie, il ricorso al laser per la marcatura della gomma è sempre sinonimo di affidabilità, anche perché gli oggetti possono essere marcati sia in scorrimento che da fermi. Se a questo si aggiunge che il processo è ecologico, è facile capire perché esso venga preso in considerazione sempre più di frequente nel settore industriale.

La marcatura della gomma a caldo

Il meccanismo di funzionamento della marcatura a caldo per la gomma può essere paragonato, sotto alcuni punti di vista, a quello della marcatura a percussione. In questo caso, però, il pezzo che deve essere lavorato viene messo a contatto con un blocco riscaldante che presenta un utensile di marcatura. Nel caso della marcatura a pressione, invece, la superficie oggetto di intervento viene resa più morbida dal calore, in modo che il materiale possa essere penetrato dall’utensile. Volendo, è possibile ottenere anche un trasferimento di colore, un obiettivo che può essere raggiunto mettendo un nastro, cioè una pellicola, fra la superficie e l’utensile. Una marcatrice a caldo può essere pneumatica o manuale: la gomma è solo uno dei tanti materiali che si presta a essere lavorata in questo modo, insieme con la plastica, il legno, la pelle e perfino i prodotti alimentari.

Perché scegliere la marcatura per la gomma

La marcatura su gomma è destinata a dare vita a risultati longevi, che non possono essere alterati con il passare del tempo: proprio la durata e la resistenza sono i punti di forza principali di questa soluzione. Il controllo computerizzato garantisce la massima precisione e, al tempo stesso, la possibilità di regolare i vari parametri a seconda delle esigenze.