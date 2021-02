Il cordoglio di Saronno per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio

Anche a Saronno è unanime il cordoglio per la morte di Luca Attanasio , ambasciatore italiano in Congo, originario di Limbiate, ucciso con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo.

A nome del consiglio comunale è Pierluigi Gilli, ex sindaco della città, a piangere il 43enne diplomatico nato nell’ospedale di Saronno è cresciuto nella vicina Limbiate: “ A nome di tutto il Consiglio Comunale, manifesto il sincero cordoglio per la triste e violenta dipartita di Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, servitori della Patria e martiri per la pace”.

Un segnale di vicinanza e dolore arriva dal Centro Islamico di Saronno: “Tristemente, ci uniamo insieme ai suoi concittadini nel porgere le sentite condoglianze alla famiglia del nostro ambasciatore assassinato in Congo. Un nostro concittadino che, svolgendo il suo ruolo, ha sacrificato la sua vita per il prossimo. Un esempio per tutti noi. Saronno, tutta, piange Luca Attanasio”.