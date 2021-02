In diretta su Rai Uno i funerali di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

Saranno trasmessi questa mattina, giovedì 25 febbraio, in diretta su Rai Uno, dalle 9.20 alle 11, i funerali di Stato dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi lunedì in un attacco in Congo. Le esequie si terranno a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. (qui il link della diretta)

Ma il diplomatico sarà ricordato e salutato per l’ultima volta anche nella sua città. La camera ardente sarà allestita nel Palazzo Comunale di Limbiate venerdì 26 febbraio dalle 10 alle 19, mentre le esequie si terranno sabato 27 febbraio alle 10 al campo sportivo comunale di via Tolstoj, per permettere alla popolazione di partecipare, nel rispetto delle normative anti Covid e del distanziamento.Sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini a celebrare.