Attentato in Congo, muore l’ambasciatore italiano Luca Attanasio

L’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio sarebbe rimasto ucciso in un attentato ai danni di un convoglio ONU. Nell’attentato è rimasto ucciso anche un carabiniere.

Secondo le prime ipotesi – riferite dall’agenzia Reuter . si trattava di un tentativo di rapire il personale Onu. La vettura faceva padre di un convoglio della missione dell’Onu per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo, che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue. La Farnesina che sta seguendo gli sviluppi.

Attanasio, nato a Limbiate, si è laureato alla Bocconi nel 2001 e impegnato in politica dal 2003, dopo diverse esperienze nelle ambasciate in Svizzera, in Marocco e in Nigeria, era dal 2017 capo missione a Kinshasa, nel Congo.

Era stato insignito, nel 2020, ricevuto il “Premio internazionale Nassiriya per la Pace 2020”, insieme alla moglie Zakia Seddiki, anch’essa premiata in quanto presidente di un’organizzazione umanitaria che aiuta i bambini di strada.