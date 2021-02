Morte di Luca Attanasio, lutto cittadino a Limbiate

Il sindaco di Limbiate, la città dove è cresciuto l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo, ha proclamato il lutto cittadino.

Il diplomatico, 43anni, sarà ricordato e salutato per l’ultima volta anche nella sua città. Padre di tre figlie piccole e sposato con Zakia Seddiki, conosciuta in Marocco dove era stato in missione prima di ricevere l’incarico a Kinshasa. Con lei ha fondato la ong Mama Sofia e per il loro impegno nel campo della solidarietà avevano ricevuto a novembre il premio Internazionale Nassiriya per la Pace.

La comunità di Limbiate, dove vivono i genitori di Attanasio e dove l’ambasciatore è cresciuto, è sconvolta per l’accaduto. Molto attivo in oratorio e nella comunità, manteneva rapporto con gli amici d’infanzia e con le istituzioni della sua città.

La camera ardente sarà allestita nel Palazzo Comunale venerdì 26 febbraio dalle 10 alle 19, mentre le esequie si terranno sabato 27 febbraio alle 10 al campo sportivo comunale di via Tolstoj, per permettere alla popolazione di partecipare, nel rispetto delle normative anti Covid e del distanziamento. Sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini a celebrare.

Giovedì 25 febbraio dalle ore 9.20 alle 11 saranno celebrati i funerali di Stato dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, cerimonia trasmessa in diretta su RaiUno.