Aggiudicazione provvisoria per l’ex Greenland di Limbiate, un nuovo capitolo per l’ex Città satellite?

Potrebbe finalmente arrivare ad un punto di svolta la sorte dell’ex “Greenland”, il famoso luna park di Limbiate noto come “Città satellite”, che sorgeva proprio all’interno del parco delle Groane.

All’asta da maggio 2023 la proprietà è stata aggiudicata provvisoriamente lo scorso 7 maggio dal tribunale di Milano. Non è ancora noto chi sia l’assegnatario dell’area di oltre 300mila m², tra parco divertimenti e riserva naturale. La procedura giudiziaria prevede che l’assegnatario, versata una caparra del 10%, abbia poi 120 giorni di tempo per versare l’importo mancante e completare così l’acquisto del complesso immobiliare.

La base d’asta era di 896.000,00, l’offerta minima di 672.000,00 euro.

Aperto negli anni ’60 come primo parco giochi stabile d’Italia, dopo diversi decenni di grande successo iniziò la sua parabola discendente alla fine degli anni ’90, fino a chiudere definitivamente nel 2002. Da allora versa in condizioni di abbandono e degrado.

Una foto all’interno dell’ex parco divertimenti

Nel febbraio 2020 venne siglato tra il Comune di Limbiate, il Parco delle Groane e l’ex proprietà, la Società Parco Giochi Groane, il più recente progetto di riqualificazione, che prevedeva la nascita di un nuovo luna park, con annesse opere a servizio della comunità, dai parcheggi a nuove piste ciclabili. Il progetto però fallì e l’area venne quindi messa all’asta.

La convenzione siglata nel febbraio 2020 rimane però in vigore. A meno che l’eventuale nuovo proprietario non stipuli un nuovo accordo con Comune e Parco, la convezione prevede quindi che l’area adibita a parco attrezzato (non sulla zona naturalistica in sostanza), possa essere destinata solo ad attrezzature sportive, per lo svago e per il tempo libero, un campeggio attrezzato, attrezzature ricettive, bacini idrici destinati alla pesca sportiva ed infine servizi e parcheggi relativi alle attrezzature. Gli interventi dovranno poi prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale definiti dalla convenzione stessa.

Si dovrà quindi attendere il mese di settembre per capire se la procedura di acquisto sarà completata, chi sarà l’eventuale nuovo l’acquirente e la natura del progetto di rinnovamento per la grande area dismessa all’interno del Parco delle Groane.

(foto di copertina di Janet Tacca dalla pagina Facebook Case abbandonate).