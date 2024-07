Trovato un cadavere nel canale Villoresi a Limbiate

Ancora una tragica scoperta nelle acque del canale Villoresi. Questa mattina, giovedì 25 luglio, intorno alle 10, è scattato un allarme a Limbiate quando alcuni cittadini hanno avvistato un corpo galleggiante all’altezza di via Giovine Italia. Immediatamente è stato attivato il “Codice Rosso” per segnalare l’emergenza.

Le autorità sono intervenute prontamente: sul posto si sono recate un’ambulanza, un’automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per la persona avvistata non c’era più nulla da fare. Il corpo senza vita di un uomo adulto, di età non ancora identificata, è stato recuperato dalle acque del canale, situato al confine con Paderno Dugnano.

Le generalità della vittima non sono ancora note. I militari della compagnia di Sesto San Giovanni stanno lavorando intensamente per risalire all’identità dell’uomo e stanno esaminando tutte le denunce di persone scomparse presentate nelle ultime ore.