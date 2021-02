La Via Francisca si presenta al Club Alpino Italiano

La Via Francisca del Lucomagno prosegue il suo cammino verso la celebrità. Non quella patinata, s’intende, ma quella nel mondo degli appassionati di escursionismo, pellegrinaggi, trekking e outdoor. E quale miglior riconoscimento del suo ruolo nei succitati ambiti, se non una serata di presentazione ufficiale con il C.A.I. – Club Alpino Italiano?

Costituito il 23 ottobre 1863 a Torino – anche se si può affermare che la sua fondazione ideale è avvenuta il 12 agosto dello stesso anno, durante la celeberrima salita al Monviso ad opera di Quintino Sella, Giovanni Barracco, Paolo e Giacinto di Saint Robert – il Club alpino italiano è una libera associazione nazionale che, come recita l’articolo 1 del suo statuto, “ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”.

L’entusiasmo e l’impegno volontaristico che da sempre caratterizzano il Cai e lo hanno reso un’eccellenza nel panorama associazionistico italiano, hanno permesso di realizzare nel tempo un ampio ventaglio di opere a favore della montagna e dei suoi frequentatori, quali ad esempio rifugi, bivacchi, sentieri, rimboschimenti.

Un vero onore perciò per la Via Francisca del Lucomango, quello di presentarsi – rappresentata dal direttore Marco Giovannelli, autore della guida e appassionato pellegrino – attraverso i canali della storica associazione, impegnata da oltre un secolo nella diffusione e promozione della bellezza dei nostri luoghi. Tutti da scoprire camminando.

L’appuntamento è per mercoledì 10 febbraio, alle ore 21.00, sulla piattaforma Zoom al seguente link: https://us02web.zoom.us/i/89438718407