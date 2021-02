Make up perfetto: tutto ciò che c’è da sapere

Niente paura! Con un po’ di pratica e i giusti consigli da seguire su tecnica e trucchi indispensabili da avere nel proprio beauty case, chiunque può riuscire a migliorare il proprio make up in pochi semplici step. Partiamo quindi dalle basi: per ottenere un trucco impeccabile non è affatto necessario avere una gran quantità di prodotti, bastano infatti quelli giusti (e di qualità) per realizzare un make up più naturale, da sfoggiare durante il giorno e che ci faccia apparire fresche e curate, nascondendo magari anche i segni di una giornata lavorativa particolarmente faticosa e stressante, ed avere cosmetici più adatti e particolari per sfoggiare un trucco da sera, maggiormente sofisticato e dal sicuro impatto. A differenza di quanto si pensi, inoltre, non è necessario investire poi così tanto tempo per truccarsi, e non c’è bisogno di cimentarsi in tecniche particolarmente complicate, per poter stupire tutti con un make up completo e ben realizzato.

Il make up completo: step by step

Che si cerchi su un sito per il make up online oppure in negozi specializzati, è importantissimo capire quali sono i cosmetici che non devono mai mancare nel proprio beauty case e quali sono gli step necessari per un trucco veramente da favola!

Per un make up completo è sempre importante partire da una base perfetta; anche se la propria pelle non presenta particolari problematiche, infatti, è necessario riuscire ad uniformare il più possibile il proprio incarnato, dandogli un tono sano e luminoso e correggendo anche quei lievi rossori e quelle discromie che tutti quanti hanno. Scegliete quindi un fondotinta, possibilmente a lunga tenuta, adatto alla vostra tipologia di pelle e che possa fondersi perfettamente col vostro colorito.

Se avete delle occhiaie piuttosto marcate, o se volete camuffare abilmente quei piccoli brufoletti che ogni tanto si formano, non dimenticate di acquistare anche un buon correttore.

Un po’ di fard da sfumare con un pennello adatto sulle guance, può fare veramente la differenza e donarvi un aspetto sano e luminoso.

Per dare maggiore intensità e profondità allo sguardo, è necessario stendere un ombretto lungo tutta la palpebra mobile, sfumando per bene il prodotto dall’interno verso l’esterno con un pennello da sfumatura; per valorizzare al meglio gli occhi non si può poi assolutamente rinunciare a un mascara che allunghi e infoltisca le ciglia.

Lo step finale, per un make up davvero completo, è quello di valorizzare le labbra, utilizzate un burro cacao o un balsamo per renderle morbide e idratate, delineate poi il contorno con una matita dello stesso colore del rossetto che avete scelto di applicare e il gioco è fatto!