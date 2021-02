Come sono nato? Storia di un bambino al microscopio

“Come sono nato?” I bambini fanno spesso questa domanda, ma non sempre però è facile rispondere, e non sempre la risposta è la stessa. “Storia di un bambino al microscopio” è un albo illustrato creato proprio per raccontare ai bambini nati da procreazione medicalmente assistita (Pma) come sono stati concepiti.

L’idea è di una mamma varesina, Lucia Maroni, che l’ha scritto perché possa raggiungere altre mamme, papà e bambini: “Durante il percorso medico della Pma mi sono resa conto di quanta reticenza ci sia nel raccontare questa realtà e ho pensato di dare il mio contributo per modificarne la percezione”, racconta l’autrice, amante della scrittura fin dai tempi del Liceo classico Cairoli, appassionata di teatro e pedagogia.

La Pma richiede molta pazienza e determinazione, è una strada in salita, ma se si può condividere con qualcuno diventa più semplice percorrerla: “Mi piacerebbe che fosse un argomento di cui poter parlare con serenità e naturalezza, anche ai bambini, che hanno il diritto di sentirsi raccontare la propria storia con sincerità e tenerezza afferma Maroni – Vorrei che questo albo raggiungesse librerie, biblioteche, ospedali, consultori, perché i genitori che hanno affrontato questo percorso possano rispecchiarsi e trovare immagini e parole attraverso cui raccontarsi ai propri figli”.

Le illustrazioni di questo delicato albo illustrato (lettura consigliata dai 6 anni) sono state realizzate da Anna Formilan, una giovane illustratrice trentina esperta di letteratura per l’infanzia, che ha dato forma e colore alle parole del libro.

In una dimensione onirica, immersa tra cellule al microscopio che si fondono con le stelle, una piccola “scintilla di desiderio” diventa un “bambino vero”.

Il progetto grafico e la stampa sono stati realizzati da una piccola casa editrice indipendente, Publistampa edizioni, impresa etica certificata a basso impatto ambientale.

La pubblicazione è stata sostenuta anche da una campagna di raccolta fondi di “Produzioni dal basso”: “L’idea di coinvolgere i lettori nel progetto è nata per promuovere sensibilità e interesse intorno al tema”, spiega Lucia Maroni prima di proporre alcuni dei commenti lasciati dai sostenitori del progetto.

“Un progetto delicato, importante, in cui si sentono tutto l’amore e la fatica dell’essere diventati mamma e papà con la PMA”.

“Da tanto mi chiedevo come trovare le parole per spiegare alle nostre gemelline quanto le abbiamo desiderate e per quanto tempo”.

“Grazie per averci pensato. Sono appassionata di albi illustrati, ma non mi era mai venuto in mente di cercare una lettura che spiegasse alle mie bimbe quello che c’è stato prima della gioia immensa riuscire finalmente a portarle in grembo.”