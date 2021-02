Se n’è andato Fausto Gresini, due volte campione del mondo di motociclismo

Dopo due mesi di lotta contro il Covid-19, Fausto Gresini si è purtroppo arreso. L’ex pilota di motociclismo, 60 anni compiuti da poco, attuale team manager di una squadra privata assai apprezzata nel paddock del Motomondiale, è deceduto questa mattina – martedì 23 febbraio – all’Ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato dalla fine di dicembre.

Lo ha annunciato proprio il Team Gresini Racing con un post sul proprio profilo Facebook, dopo che nella serata di ieri su diversi organi di stampa si era diffusa la notizia della morte che però si era rivelata errata. Questa volta però, purtroppo, la notizia è vera: l’ex pilota se n’è andato stroncato dalle complicazioni dovute al virus.

Imolese, classe 1961, nella sua carriera di pilota Gresini aveva conquistato due titoli mondiali in una dozzina di anni: in entrambi i casi accadde nella classe 125 in sella a una moto Garelli, nel 1985 e nel 1987. In quest’ultimo caso dominò il campionato con ben 10 vittorie. In tutto il centauro italiano ha ottenuto 21 successi e 47 podi, restando fedele alla categoria minore tra quelle che compongono il circus iridato.

Divenuto team manager poi, Fausto Gresini ha aggiunto altri quattro corone mondiali alla propria collezione: nel 2010 con Daijiro Kato in 250, nel 2010 in Moto2 con Toni Elias, nel 2018 con Jorge Martin in Moto3 e nel 2019 con Matteo Ferrari in MotoE (moto elettriche). Fu proprio a bordo di una Honda del team che Marco Simoncelli perse la vita nel tragico incidente in Malesia nel 2011. Lo scorso anno il team di Gresini ha partecipato a tutte e quattro le serie mondiali; nel 2021 la squadra gestirà in MotoGp le Aprilia di Bradley Smith e Aleix Espargaro oltre ad altri piloti tra Moto2, Moto3 e MotoE.