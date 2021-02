Migliaia di foto porno, 28enne arrestato per pedofilia dalla Polizia Postale di Varese

Nel computer aveva migliaia di immagini pedopornografiche, anche con bimbi in tenera età: per questo è finito in manette un 28enne italiano residente in provincia di Varese.

Arrestato in flagranza di reato, l’uomo è accusato di detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico.

L’indagine è stata curata da uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Varese, all’esito di una perquisizione delegata dalla Procura di Milano: è stata avviata su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e ha tratto origine da una segnalazione pervenuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia in materia di contrasto allo sfruttamento dei minori online.

Il giovane, per anni, aveva scambiato e diffuso materiale pedopornografico attraverso un noto social network, arrivando a collezionare, in forma di un vero e proprio album, migliaia di immagini e video di pornografia minorile, raffiguranti bambini anche in tenera età.

Il 28enne è stato arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.