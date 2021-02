Rinnovo delle cariche sociali per il Pgs Varese

Appuntamento importante, quello di sabato 31 gennaio, per le Polisportive Giovanili Salesiane di Varese, chiamate al rinnovo delle cariche del Comitato Provinciale.

L’assemblea delle società iscritte si è svolta nel pomeriggio, in modalità video conferenza, in un clima costruttivo e senza problemi di natura tecnica, frutto del buon lavoro organizzativo precedentemente svolto anche in relazione all’utilizzo di una specifica piattaforma di voto online.

I lavori si sono aperti con la presenza e i saluti di diverse personalità, tra le quali Diego Peri nuovo presidente del CSI Varese, Simona Bisin quale delegata FMA alla pastorale giovanile, e Luigi Colombani presidente del Comitato Regionale PGS Lombardia.

Dopo gli interventi del presidente uscente Massimo Zibetti e una breve presentazione dei nuovi candidati si sono effettuate le votazioni che hanno portato alla elezione del nuovo Consiglio che annovera due news entry che daranno al consiglio una voce e un volto femminile, Erika Garbini e Elisa Carotenuto, altro nuovo arrivo è quello di Marco Spreafico, infine sono stati confermati i consiglieri uscenti Giorgio Bodio e Remo Magni.

Alla carica di presidente è stato eletto Lucio Mattaini, che dopo aver ricoperto la carica di vicepresidente per gli ultimi due mandati, si è reso disponibile per questo ulteriore impegno, una scelta impegnativa ma accettata con senso di responsabilità.

Il quadro delle cariche si è completato con la conferma del Direttore Tecnico, Paolo di Vincenzo, del Revisore dei Conti, Giorgio di Ronco e di sr. Cinzia Milani, quale referente FMA.

Da parte di tutti i presenti sono andati i ringraziamenti al presidente uscente Massimo Zibetti che per otto anni ha condotto il suo ruolo con grande passione educativa pigiessina, determinazione e competenza, e che comunque ha garantito la sua collaborazione anche per il futuro.

Il presidente neo eletto nel suo discorso conclusivo ha toccato diversi punti, tra cui l’importanza del ruolo delle PGS, come degli altri Enti di Promozione Sportiva, nella promozione dello sport come opportunità educativa per i giovani e a fianco delle famiglie e la necessità di ripensare strategie e scelte in relazione alle nuove e difficili sfide del terzo millennio.

Dopo la formalizzazione delle nomine il nuovo consiglio provinciale si è messo subito al lavoro per affrontare, quale primo impegno programmatico, la fattibilità della ripresa delle attività sportive, allenamenti e campionati di pallavolo, una disciplina quella della pallavolo che vede nelle PGS un importante punto di riferimento a livello provinciale.