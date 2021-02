Robur a caccia di una vittoria esterna a Olginate

La netta sconfitta di settimana scorsa non deve incidere sul morale di una Coelsanus che fino a questo punto ha fatto il proprio dovere, con qualche alto e basso, nel girone B2 della Serie B di basket. Il ko interno rimediato con Piacenza era tutto sommato prevedibile (la Bakery è con Vigevano la grande favorita del raggruppamento) mentre ben più importante è il match che vedrà impegnati i gialloblu sabato 6 febbraio.

La squadra di Saibene affronterà infatti in trasferta (ore 18) la Missoltino.it Olginate, formazione lecchese che in classifica è alle spalle della Robur di soli due punti e che quindi è interessata a soffiare a quest’ultima la quarta posizione del girone. All’andata, tra l’altro, i varesini incapparono in una serata nera e vennero battuti di ben 15 punti al Centro Campus: motivo in più per rendere pan per focaccia agli avversari nel match valido per la 10a giornata.

Riportare in parità il doppio confronto è sempre una cosa utile (ancora meglio sarebbe ribaltare la differenza canestri ma nella circostanza non è un’impresa semplice) specie in un girone corto come quello attuale, nel quale aumentano le possibilità di arrivi appaiati.

Attenzione però a non sottovalutare Olginate che nel turno precedente ha battuto Fiorenzuola lasciando sul fondo del torneo gli stessi emiliani e Piadena (a 4 punti) e quindi arrivano in fiducia al confronto con una Coelsanus che deve sempre, prima di tutto, fare il punto sulle proprie condizioni di salute. E poi avrà bisogno di ritrovare subito quella solidità difensiva che aveva portato Varese a scalare la classifica dopo un avvio tutt’altro che semplice, complici anche i vari problemi che hanno colpito numerosi giocatori di Saibene.