Safer Internet Day 2021: connessi ma protetti

Anche quest’anno torna il Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete. Sono previsti webinar, laboratori digitali, dirette con esperti e la presentazione ufficiale delle nuove linee di orientamento del Ministero dell’Istruzione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il Safer Internet Day è fissato per martedi 9 febbraio e sarà gestito da “Generazioni connesse”, una piattaforma a cura del Safer Internet Centre Italia, Centro italiano per la sicurezza in Rete. Questo centro è coordinato dal Ministero dell’Istruzione. Quest’anno l’evento nazionale si terrà online dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e YouTube del Ministero e di Generazioni Connesse. L’iniziativa si articolerà in due sessioni.

Durante la prima parte, istituzioni, politici ed esperti incontreranno gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per approfondire le opportunità e le criticità del mondo virtuale.

Durante la seconda, che si svolgerà dalle ore 11:30 alle ore 13:00, si svolgeranno tre seminari formativi tematici rivolti agli insegnanti e agli studenti, in cui si affronteranno temi come le fake news e la disinformazione, il digital storytelling, le opportunità e i rischi della Rete.

Per partecipare ai seminari è necessario procedere all’iscrizione attraverso il sito

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-in-rete/.

Rispetto alle precedenti edizioni, la Giornata mondiale della sicurezza in Rete di quest’anno assume una valenza ancor più significativa: l’emergenza sanitaria ha inciso sulle abitudini degli adolescenti italiani e, in particolare, sull’approccio al mondo virtuale e al digitale. Da una ricerca condotta da Skuola.net, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Roma “Sapienza”, infatti, risulta che in questo periodo di pandemia gli adolescenti trascorrono molte ore connessi. Questo li espone maggiormente a fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. È importante, quindi, che ci sia un evento che li sensibilizzi sui rischi della Rete.

Per insegnare agli adolescenti come internet possa diventare un luogo più sicuro per tutti e per accompagnarli verso l’utilizzo consapevole delle piattaforme online, durante la giornata del 9 sarà anche lanciata la nuova campagna di comunicazione “Il mese della sicurezza in Rete”.