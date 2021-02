Si dovrà attendere per tornare a spostarsi tra Lombardia e Piemonte

Si dovrà attendere ancora un po’ per tornare a spostarsi liberamente tra Piemonte e Lombardia. Secondo quanto anticipato e visto l’andamento dei contagi, resta confermato il divieto di uscire al di fuori dei confini regionali (anche tra territori “gialli”) fino al 5 marzo. Nella zona del Lago Maggiore, divisa dal confine amministrativo tra le due regioni, bisognerà dunque aspettare ancora diversi giorni prima di poter tornare a circolare da una sponda all’altra, se non per le ragioni di necessità e urgenza.

La conferma arriverà con il decreto atteso per la giornata di oggi. Inizialmente si era parlato del 15 febbraio come data per la sospensione del divieto, ma allo stato attuale questo termine è stato prorogato.

Lunedì sarà invece il giorno che vedrà la riapertura degli impianti da sci e il ritorno sulle piste in molti territori di montagna che quest’anno, a causa della pandemia, non hanno potuto avviare la stagione sciistica.

Restano invece invariate le norme sulle seconde case.