Il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini lancia la “Reading Challenge”

Il Sistema Bibliotecario Valli del Mulini sfida tutti… a leggere.

L’iniziativa si chiama “Reading Challenge”: bisogna leggere 30 libri in 360 giorni. Si ha tempo fino al 31 gennaio 2022 per terminare la lettura di 30 testi. Il Sistema propone 30 tipologie di letture per completare questa sfida, che ha anche un lato social grazie all’hashtag #valledeimulinichallenge2021.

Questo l’invito del Sistema Bibliotecario:

Col mese di febbraio facciamo partire la nostra prima READING CHALLENGE!

30 libri in 360 giorni, uno ogni 12 giorni!

Volete partecipare?

Stampate questa immagine o richiedetela in biblioteca, e compilate ogni indicazione con il titolo da voi scelto da leggere.

Per ognuno dei libri che sceglierete, se desiderate, fatevi una foto col libro e taggate il sistema bibliotecario usando l’hashtag #valledeimulinichallenge2021

Sarete ricondivisi sulla nostra pagina e conoscerete altri lettori che come voi hanno accettato la sfida

Al termine delle letture, riconsegnate alla biblioteca il foglio con indicato il vostro nome e tutti i titoli letti.

Siete dei grandi lettori? Avete 12 mesi di tempo per dimostrarcelo!!

Buona lettura!