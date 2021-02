Solevoci Sunday Live, domenica sera si parla e si canta

Da un’idea di Solevoci, riprendono le dirette streaming di Solevoci Sunday Live. I prossimi appuntamenti per presentare il “backstage” del Solevoci Festival.

In arrivo nuove puntate per il Solevoci Sunday Live, il programma di dirette streaming della domenica sera alle 21.00, a cura del team di Solevoci. Sarà possibile scegliere la piattaforma a cui collegarsi: Clubhouse, le pagine facebook di Dovesicanta.it e di Solevoci, il canale Youtube “Solevoci Official”, oltre ai profili Instagram e Linkedin di Solevoci.

Nei prossimi incontri verrà presentato il Solevoci Festival 2021, l’importante appuntamento varesino per tutti gli appassionati di canto e di musica corale. Con uno sguardo al backstage, per soddisfare ogni curiosità. Durante la diretta sarà possibile “entrare nella stanza” per interagire con i relatori, con domande e interventi.

Ecco il calendario:

21 febbraio Uno sguardo al Solevoci Contest – Interverranno i componenti della giuria

28 febbraio Presentazione di InCanto a Varese

7 marzo Presentazione di Varese Gospel &Soul – Black Music and More

Ricordiamo le date per l’edizione 2021. Il Solevoci A Cappella International Contest si terrà a Varese dal 25 al 27 giugno: si tratta del concorso internazionale per gruppi vocali e cori pop, gospel e Jazz che si tiene ogni anno nella programmazione di Solevoci Festival. La giuria è internazionale e di altissimo livello: quest’anno sarà composta da Deke Sharon, Federica Basile e Ciro Caravano. InCanto a Varese 2021 è in programma dal 15 al 20 giugno con una serie di concerti e workhop dedicati alla musica corale, con l’intento di favorire l’incontro di culture e generi musicali diversi tra loro.

Varese Gospel & Soul Black Music and More, la sezione del Solevoci Festival dedicata alla musica gospel è in agenda per il weekend del 16-18 luglio.