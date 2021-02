Spaccata al Bicimania di Legnano, rubate 20 bici di valore

Una banda di ladri ha sfondato la vetrata del negozio “Bici Mania” di Legnano e ha rubato venti biciclette di valore. La spaccata nella serata di ieri, martedì 2 febbraio, intorno alle 21, quando in cinque si sono introdotti nell’attività di via Juker.

I cinque uomini hanno usato come ariete un furgone Ford Transit a noleggio. Una volta dentro al negozio la banda ha preso 20 biciclette il cui valore è in corso di quantificazione. Dalle immagini della videosorveglianza è emerso che i ladri hanno raggiunto l’attività con altre due auto e le targhe di uno dei due mezzi risultavano denunciate per smarrimento. Le indagini per rintracciare gli autori del furto sono in corso.