Uyba, impresa compiuta. I quarti di Champions sono realtà

La bolla tedesca è un trionfo per la Uyba che vince anche contro Schwerin per 3-0 (25-20, 25-13, 25-12) e conquista il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Un risultato importante, frutto di una tre giorni tedesca (con tre vittorie) in cui le farfalle hanno aperto le ali e dimostrato la forza di un gruppo che lasciatosi alle spalle le difficoltà di inizio stagione, sta dimostrando grande qualità.

Contro le padrone di casa è tutto facile per le biancorosse che vincono con dei parziali che parlano da soli. Top scorer è Gray che chiude con 17 punti (1ace, 1 muro, 60% positivo), seguita da Mingardi (12 punti, 2 muri). Anche stasera Olivotto si fa vedere in battuta, segnando 2 ace (9 punti totali e 4 muri). Ancora fondamentale Loenardi che chiude con il 75% di ricezione perfetta. Dall’altra parte della rete Szakmary chiude con 14 punti, seguita da Spelman (10). Un bel regalo di anche per il general manager Enzo Barbaro che oggi festeggia anche il suo compleanno.

A fine partita il presidente Giuseppe Pirola è entusiasta e emozionato per il grande risultto: “Questa squadra ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo, completamente rinata, trasformata dopo le innumerevoli difficoltà di inizio anno: siamo stati compatti nei momenti duri e ancora una volta abbiamo dimostrato come l’Europa sia nel nostro DNA. E’ una giornata emozionante per me, per tutto il team e lo staff, per i nostri tifosi, la città di Busto Arsizio e i nostri sponsor che voglio ancora ringraziare: in un anno complicato è stato un regalo poter dar loro grande visibiltià grazie alle dirette televisive”. Anche Giulia Leonardi è illuminata di felicità: “Sono strafelice per questo passaggio di turno: siamo venute qui con grande convinzione e abbiamo vinto tre partite su tre. Oggi un gioco meraviglioso, a partire dalla difesa, ma anche con uno splendido muro difesa. Abbiamo passato un momento difficile a dicembre, ma siamo tornate con la testa giusta: abbiamo dimostrato chi siamo e ci meritiamo questa qualificazione. Siamo cresciute enormemente in questo mese di gennaio”.

La partita

Musso schiera la regista Poulter in diagonale con Mingardi; al centro Stevanovic e Olivotto, in attacco Gennari e Gray; Leonardi libero.

Nel primo set Gray parte subito fortissimo (5-3) e firma anche l’ace del 6-3. Le biancorosse sono scatenate e voano sull’11-5. In campo c’è solo la Uyba che continua la sua marcia (16-7). Spelman e con Szakmary provano a caricarsi la squadra sulle spalle e approfittando anche di qualche errore delle bustocche, si portano sul -3 (19-16). Busto è troppo forte e Olivotto chiude 25-20.

Nel secondo parziale la Uyba parte ancora bene mentre le padrone di casa non ingranao(4-0). Il muro di Gray chiude lo splendido scambio che porta al 6-1 ed attacca il 7-2. Spelman prova a suonare la carica per le sue (12-7) ma le biancorosse sono incontenibili (19-9). E’ tutto in discesa per le ragazze di coach Musso che chiudono con il punto di Stevanovic (25-13).

Il terzo set parla ancora bustocco, con le farfalle che da subito impongono il loro gioco (10-4). Partita a senso unico con le tedesche in totale blackout. Nel finale Mingardi mura li 24-12 e un fallo in palleggio di Imoudu chiude i conti (25-12).

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – SSC Palmberg Schwerin 3-0 (25-20, 25-13, 25-12)

Uyba: Poulter 1, Olivotto 9, Gennari 7, Bonelli ne, Gray 17, Leonardi (L), Mingardi 12, Piccinini, Cucco (L2), Stevanovic 8, Escamilla ne, Bulovic e, Herrera Blanco ne

Schwerin: Szakmary 814 Stoltenborg, Jatzko, Pogany, Nestler, Agost, Alsmeier 7, Oude Luttikhuis, Spelman 10, Barfield 1, Imoudu 1, Schoelzel 1, Ambrosius

Arbitri: Pop Tudor, Yovchev Konstantin

Note. Uyba: ace 5, errori 6, muri 9. Schwerin: ace 1, errori 8, muri 0. Durata set: 21′ 23′ 22′