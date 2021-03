Il 31 marzo apre l’hub vaccinale di Malpensafiere: accelera la campagna per gli over80

Non ci saranno i “vax day” ma un aumento progressivo di attività che porterà alla prima vaccinazione di tutti gli over 80enni del Varesotto entro la prima decade di aprile. Lo ha detto il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso che ha assicurato un aggiustamento del processo di convocazione di quanti, pur registrati regolarmente dallo scorso 18 febbraio, ancora attendono la convocazione.

Si apriranno i grandi hub vaccinali, Malpensa Fiere dal 31 marzo e Schiranna dal 3 aprile, dove verranno convocati per accelerare la campagna : « In questi giorni si stanno ripulendo le agende così da allinearle per le convocazioni che stanno arrivando – spiega il direttore – in questo modo raggiungeremo a tutti gli ultraottantenni prenotati».

Le convocazioni, quindi, si sposteranno dagli ospedali agli hub dove verranno gestite categorie distinte : « Non è possibile mescolare vaccini nella stessa sede vaccinale – spiega il ds – quando alla Schiranna saranno attivi entrambi le tecnostrutture sarà possibile variare».

Entro il 4 aprile, dunque, dovrebbero aprire tutti e 4 gli hub vaccinali anche se ATS non fornisce date certe per Rancio e per Saronno : « La capacità vaccinale si amplierà gradualmente passando da 3000 il 31 marzo ( a Malpensafiere) a 4000 il primo di aprile per poi aggiungere ulteriori 2000 vaccini nella prima linea della Schiranna e incrementare a 6000 dal 9 aprile e poi 11.000 dall’11 aprile sino a raggiungere una capacità di 20.000 al giorno nel territorio di Ats Insubria».

La progressione è legata sia alla presenza delle dosi, si spera quindi nell’arrivo a metà aprile del Janseen di Johnson e Johnson, sia all’arrivo di nuovo personale.

Nel frattempo questa settimana si stabilizza anche l’attività di vaccinazione a domicilio per gli anziani allettati: si arriverà a mille vaccini, che raddoppieranno la prossima settimana.