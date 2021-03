Addio all’imprenditore Carlo Carcano, “re” dei trasporti

Si è spento martedì 16 marzo all’ospedale di Circolo Carlo Carcano, fondatore della celebre azienda di trasporti. Carcano aveva 87 anni ed era molto amato a Varese e nella sua Avigno. Per molto tempo ha condotto l’azienda di famiglia che ha sedi in provincia e non solo, anche ad Oleggio, Nerviano, Padova, Modena e Lucca. (Carlo Carcano è ritratto a destra in una foto del 2001 insieme a Luigi Giovanni ed Enrico Carcano)

Ma il lavoro non era la sua unica “passione”: si era speso molto anche per la vita associativa della sua città. Era stato presidente dell’Avigno Calcio ed è stato membro della famiglia Bosina. Carlo Caracno lascia il figlio Corrado, la nuora Raffaella e tre nipoti.

I funerali saranno celebrati venerdì 19 marzo alle ore 15 nella parrocchia di Avigno.