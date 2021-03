“Al posto di un terreno incolto abbiamo creato una piazza per il paese”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo di maggioranza di Oggiona con Santo Stefano, che ripercorre cinque anni di governo del paese e si sofferma in particolare su alcune scelte

Il nostro bilancio di 5 anni di mandato amministrativo è positivo poiché la nostra azione amministrativa si è improntata su opere tangibili, interventi e servizi reali e non su parole, strumentalizzazioni o speculazioni, perché amministrare significa impegno e lavoro concreto, il bene per il nostro Comune lo abbiamo dimostrato con risultati concreti.

Sempre trasparente è stata la nostra azione amministrativa, pertanto intendiamo fare ulteriore chiarezza e smentire quanto dichiarato dal gruppo di minoranza sulla stampa recentemente e anche sui vari numeri dell’informatore comunale, il periodico di informazione a servizio del cittadino.

Sia in Consiglio Comunale, durante l’approvazione del bilancio consuntivo , ogni anno, ad Aprile sia sul periodico d’informazione comunale lo scorso Aprile, sulla gestione dell’Ente sono sempre state date comunicazioni corrette, anche riguardo ai costi reali sostenuti per la realizzazione della nuova piazza ad Oggiona, intitolata al “generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” la cui inaugurazione avverrà prima della fine del mandato elettorale.

Il lotto 1, la nuova piazza e il lotto 3, il parcheggio ad Oggiona sono stati realizzati per un importo totale di €. 374.196,70, non il doppio come riportato dalla minoranza sulla stampa agli inizi di marzo. La loro dichiarazione è falsa, una chiara volontà di strumentalizzare e far credere alla gente ciò che nella realtà, per fortuna, è di gran lunga diverso.

Nell’abitato di Oggiona “abbiamo creato la nuova piazza , abbiamo valorizzato un’area che era uno sterrato con vegetazione incolta”, dice l’assessore ai lavori pubblici, Daniele Milani, che necessitava di essere riqualificata, essendo ubicata in una posizione strategica nel territorio di Oggiona, in quanto punto di passaggio obbligato per i cittadini che passano lungo la via S. G. Bosco per raggiungere la parrocchia e l’oratorio S. G. Bosco. I lotti sono finiti, la piazza è vivibile. Il lotto centrale, lotto 2, è sempre stato inserito nel piano di programmazione delle opere pubbliche per l’anno 2021.

Rispondiamo al gruppo di minoranza che il nostro bilancio di cinque anni è positivo perché voler avviare i cantieri, in un periodo di emergenza sanitaria, significa incentivare l’economia, aiutare la ripresa economica e permettere a tante persone di lavorare nei cantieri, producendo reddito. Abbiamo tanto bisogno di ripresa economica!

“Avviare i cantieri anche per riqualificare piazza Italia a S. Stefano è un fattore positivo per le imprese che danno lavoro”, dice il Sindaco “per la nostra Amministrazione significa dimostrare senso civico, senso di responsabilità verso la comunità, perché ogni Amministrazione nei comuni limitrofi pensa a riqualificare le proprie piazze” . Piazza Italia non ha mai avuto un intervento migliorativo, da molti anni necessita una riqualificazione, una Piazza, una Chiesa, luogo di culto non può avere un lampione e un semaforo di fronte e nessuna area per sostare. Piazza Italia è il cuore dell’abitato di Santo Stefano, il centro del paese. Un’Amministrazione che ha a cuore il proprio paese pensa al bene del proprio territorio, pensa a creare in piazza il superamento delle barriere architettoniche, pensa a dare più sicurezza al territorio con la messa in sicurezza, con servizi e mettendo in sicurezza le strade con asfaltature”. L’Assessore Milani aggiunge che proprio “La trasparenza ci ha portato a presentare tutto il progetto in assemblea pubblica lo scorso settembre 2020 ma, per considerare il periodo di emergenza Covid-19 e per limitare i costi, abbiamo pensato di realizzare solo il lotto 1 e anche per il lotto 1 abbiamo cercato di contenere i costi.” Il lotto 1 ha un costo di 249,000 euro. Certamente avviare questo progetto è stato impegnativo perché il progetto prevede la cessione delle aree della Parrocchia e quindi passaggi burocratici più lunghi.

“ Per quanto riguarda il contributo di 200.000, 00 euro ricevuto da Regione Lombardia” interviene l’assessore all’urbanistica Roberto Veronese “avevamo già predisposto un progetto cantierabile che ci ha consentito di migliorare l’area antistante il municipio, il centro sportivo “Football 7” e i campi da tennis “la Pineta” aumentando considerevolmente i parcheggi esistenti e riqualificando l’area che si presentava con avvallamenti e non consentiva un corretto deflusso delle acque.In tal modo abbiamo potuto sistemare tutti i sottoservizi come la rete di smaltimento delle acque chiare e nere, oltre ad aver provveduto alla realizzazione di punti luce e la creazione di nuove aree a verde. La riqualificazione del parcheggio del municipio era una necessità”.

L’Amministrazione da luglio a novembre 2020 si è occupata di riqualificare il parcheggio e l’area di fronte al municipio ma ha anche impegnato l’avanzo di amministrazione, fondi propri, pari a 159.000,00 euro per la sicurezza stradale, per l’anno 2020 per le asfaltature . Abbiamo asfaltato un tratto di via per Cedrate e di via Milano, via Vicenza e via S. Severo e un tratto di marciapiede di via A. moro.

A dicembre 2020 abbiamo deliberato in Giunta altre asfaltature, via I^ Maggio, via delle Arti, via S. G. Bosco, via Padova e sistemazione di marciapiedi in via Verdi, incrocio via Bonacalza, un tratto di via Bonacalza che partiranno in primavera, quando le condizioni metereologiche avranno temperature che consentono la stesura dell’asfalto.

Per il sociale ogni anno gli impegni di spesa sono aumentati, per il 2020, oltre agli imgeni di spesa messi a Bilancio, abbiamo erogato alle famiglie bisognose 45.000,00 di fondi arrivati dallo Stato per emergenza Covid-19. Come Amministrazione siamo disponibili sempre ad aiutare le famiglie e ad accogliere le richieste di contributi che arriveranno all’Ente Comunale. Finora, tutte le richieste sono state accolte.

L’emergenza Covid- 19 ha portato disagi anche agli esercizi commerciali ed alle attività produttive e come Amministrazione ci siamo attivati nel 2020 con agevolazioni per loro diminuendo la tariffa Tari (Tassa sulla raccolta e smaltimento rifiuti),diminuendo la quota fissa e la quota variabile del 20%, come da disposizioni di Arera e diminuendo ulteriormente la quota variabile del 25% per le attività che sono rimaste chiuse per un certo periodo, inoltre abbiamo prorogato anche il pagamento delle due rate nel Consiglio Comunale del 27.09.2020 (deliberazione n. 27).

I fondi statali per minori entrate tributarie, pervenuti nel 2020, destinati a coprire appunto le minori entrate delle tariffe tributarie, non sono stati utilizzati tutti ma abbiamo ancora a disposizione 159.000,00 euro da utilizzare per le minori entrate tributarie e per spese emergenza Covid. Riteniamo che il nostro bilancio, dopo 5 anni di Amministrazione, sia positivo perché abbiamo lavorato, anche con sacrificio in tempo di pandemia ed emergenza sanitaria, abbiamo investito per migliorare il territorio .