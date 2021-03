Alle Scuole De Amicis il cuore batte per la biodiversità

Con le ultime piantumazioni si conclude il percorso della Green School nelle scuole dell’istituto comprensivo De Amicis.

Lo scorso mercoledì 3 marzo le insegnanti che coordinano il progetto Green School nelle scuole di via Col Di Lana si erano recate presso il “Consorzio Parco Alto Milanese” a Busto Arsizio, dove avevano ritirato due cornioli e due gelsi di 40 cm. Gli alberi, dell’età di un anno, erano offerti da Ersaf per

l’iniziativa di piantumazione a scuola, e la data prevista era venerdì 5 marzo.

Ad una settimana dalla chiusura delle scuole, i neonati alberi di corniolo e di gelso, nel silenzioso prato, crescono. Gli insegnanti ci ricordano, nel loro racconto, come sia stato proficuo ed efficace l’impegno mostrato dai loro alunni lo scorso giovedì 4 marzo…

«Era appena arrivata la notizia di interruzione delle lezioni, e così, insieme ai nostri bambini, abbiamo impugnato le nostre palettine e abbiamo messo nella terra le radici dei cornioli di un anno», dicono le maestre della Scuola dell’Infanzia “ Bruno Munari”.

«Tutti i bambini, a turno, hanno toccato la terra, e l’hanno bagnata con l’annaffiatoio. Avevano un grande entusiasmo mentre toccavano delicatamente gli esili rametti, sfiorandoli con le dita, accarezzandoli mentre ancora erano giovani e deboli per il trascorso primo anno in vaso…»

«I bambini mi spiegavano che così li stavano liberando nel giardino!».

«E nel frattempo, coprivano le radici con il terriccio acquistato lo scorso anno in occasione del progetto settimana della scienza, che però non potevamo usare per via del primo lockdown.»

Anche nella Scuola Primaria S. Pellico la situazione vissuta è stata la stessa: ultimo giorno di apertura e la necessità sopraggiunta di piantare i gelsi nella terra. Le maestre ci raccontano di come sia importante insegnare ai bambini condividendo con loro l’esperienza: «Perché la biodiversità, il cui scopo è conoscere le diverse forme di vita che coesistono nello stesso ambiente, è un’esperienza ancor più significativa se la si sperimenta insieme, con empatia».

«Il percorso esperienziale si è articolato durante tutto l’anno, seguendo in parallelo le attività svolte sul quaderno di scienze. I bambini hanno piantato i loro semi, raccolti dai torsoli di mela che mangiavano per merenda, portati da casa, e raccolti dallo svuotamento di una zucca, ad ottobre».

«Hanno imparato cosa vuol dire prendersi cura di un altro essere vivente».

«L’iniziativa di piantare un albero è stata il compendio di tutto il nostro percorso di piantumazione, svolto in collaborazione e continuità con la scuola dell’infanzia, volto a valorizzare il giardino per poterlo ammirare, ed osservare, nei momenti quotidiani, la sincronicità in cui molte varietà di piante ed animali lo pullulano di vita insieme all’uomo».