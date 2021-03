Anche i campioni d’Italia di Boville pagano dazio a Possaccio

Per chi dalla campagna si avvicinava a Milano, protetta dai bastioni che la circondavano, e vi volesse entrare, doveva attraversare una delle porte sulle quali troneggiavano i caselli daziari. Lì avveniva la riscossione dei dazi, sia che si recassero merci, sia che si volesse semplicemente superare il varco per accedere alla città. Sembra che alla Bocciofila Possaccio si siano ispirati a queste strutture del capoluogo lombardo e abbiano voluto fermamente che venissero applicati dazi onerosi alle malcapitate compagini che si fossero avventurate nella zona.

Sabato toccava ai campioni d’Italia in carica di Boville fare visita ai verbanesi primi in classifica: pensavano davvero i romani di eludere la regola che sanciva un pesante pedaggio? No, di certo. Possaccio non fa sconti, dicono sia scritto da qualche parte nei dintorni. L’attesa era notevole, alfine si scontravano, distanziate da soli due punti, le prime due del girone e la tensione era palpabile sui campi e fra gli sparuti sostenitori locali. Come da regolamento terne da una parte e singolaristi dall’altra. Ma se il trio del capitano Chiappella, supportato da Signorini e Scicchitano, iniziava a maltrattare gli avversari, concludendo i due set con altrettanti feroci 8-1, dall’altra parte Andreani incontrava sempre maggiori difficoltà a contrastare un Di Nicola a tutto disposto fuorché a lasciare via libera all’idolo locale. Così il primo set era di Boville che s’imponeva per 8-4. Un evento si poneva in evidenza: tutti gli atleti scesi sui campi piemontesi non si erano trovati a loro agio nell’accosto, non riuscendo a interpretare con continuità la funzione, cosa perfettamente eseguita dai “possaccesi”, per cui se non si accosta in modo decente si perde quasi sempre – come recita la bibbia boccesca -. Di Nicola, invece, non rispettava la regola, costringeva Andreani a bocciate molto complicate, con inevitabili saltuari errori.

Qualche risultato il beniamino di casa lo otteneva nel secondo set, ponendo il pallino lungo la sponda sinistra, dove l’avversario perdeva precisione: si procedeva punto a punto fino al fatidico 6- 5 per Andreani. Nella mano successiva Di Nicola ha l’ultima boccia fra le mani, il punto per terra è dell’avversario, ma colpendo ha la possibilità di contare tre punti, sinora non ha quasi mai sbagliato: sinora … ora sì, la boccia sfiora ma non ottiene il risultato sperato e 7-5 invece che 6-8. Andreani, quando annusa il carezzevole profumo della vittoria diventa un lupo famelico, non si lasciava sfuggire l’occasione, visto la scampato pericolo, e concludeva il set a suo favore. Si girava sul 3-1 per Possaccio.

La pratica era ormai vicina alla conclusione, la coppia Andreani/Paone non lasciava scampo a Di Nicola/Santucci con due veloci set conclusi 8-2 e 8-1, rendendo pleonastico il punto conquistato da Nanni/Palma sul campo contiguo. Quindi passerella per Chiappella/Turuani, entrati a risultato acquisito, non disposti a elargire favori. Maestose giocate, una mano di regalo, e ultimo punto a Possaccio per un 6-2 finale, impietoso per Boville. La classifica si è allungata, Possaccio può contare su un vantaggio di 5 punti sulle seconde, che si scontrano fra di loro sabato prossimo, mentre dovrà far visita al fanalino di coda Cagliari: prospettare il mantenimento delle distanze sarebbe traguardo possibile e affatto disprezzabile al termine della nona giornata.

Nel primo girone riesplode la “pareggite”: ben tre incontri – su quattro – sono terminati 4-4, unico successo quello di Montesanto su Giorgione – le ultime due in classifica – e un po’ di ossigeno per i maceratesi che si schiodano dal misero punticino raccolto finora. Comunque Caccialanza mantiene la testa e può essere soddisfatta di aver conservato il vantaggio di tre punti sulla seconda: sabato è attesa dall’incontro casalingo con i napoletani di Accessori Moda e, anche in questo caso, ipotizzare un loro successo non rappresenterebbe un’eresia.

PILLOLE DI BOCCE

Vigasio Villafranca (VR) – Caccialanza (MI) 4-4 (41-49) Classifica girone 1 Caccialanza* 16, Nova Inox Teramo* 13, Enrico Millo* 12, Vigasio Villafranca* 10, Accessori Moda Napoli* 8, Capitino 7, Giorgione Treviso* 6, Montesanto4. *partite in meno 2° girone – sesta giornata Possaccio (VB) – Boville (RM) 6-2 (58-32) Chiappella/Scicchitano/Signorini R. (VB) – Facciolo(2° set Santucci)/Nanni (2° set Natale)/Palma (RM) 8-1 8-1 Andreani (VB) – Di Nicola G. (RM) 4-8 8-6 Andreani/Paone (VB) – Di Nicola G./Santucci (RM) 8-2 8-1 Scicchitano (2° set Chiappella)/Signorini R. (2° set Turuani) (VB) – Nanni/Palma (RM) 6-8 8-5 Classifica girone 2: Possaccio 20, Boville e Fossombrone 15, Fontespina 11, Rubierese 10, CVM Moving System 7, Aper Capocavallo 6, Invoice Cagliari 3. *partite in meno