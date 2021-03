Arriva la colomba solidale dell’associazione “Dai una Mano” di Malnate

È partita già da qualche giorno iniziativa solidale per la Pasqua dell’associazione di volontariato di Malnate “Dai una Mano” che consiste nella vendita di colombe artigianali.

«Dopo il successo dell’iniziativa natalizia – spiegano dall’associazione -, che ha permesso di aggiungere la terza vettura al nostro parco macchine, speriamo che la comunità sia altrettanto generosa nell’appoggiare anche questa campagna, nonostante il periodo difficile per tutti. I proventi ci aiuteranno ad acquistare un mezzo per il trasporto per persone diversamente abili, ormai necessaria per i numerosi servizi che svolgiamo giornalmente sul territorio».

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/420525408735434/posts/885671688887468/