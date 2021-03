Bandiere a mezz’asta a Palazzo Estense per le vittime da Covid19

Per onorare la memoria di tutte le vittime di Coronavirus, che nel nostro Paese sono ormai oltre 103mila, oggi giovedì 18 marzo anche Palazzo Estense espone le bandiere a mezz’asta.

Il Senato ha infatti approvato la legge che istituisce la Giornata nazionale in ricordo di tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia, che si celebrerà ogni 18 marzo: una data non casuale, perché proprio un anno fa Bergamo fu protagonista di immagini impossibili da dimenticare, con i camion dell’esercito che portarono via centinaia di bare destinate alla cremazione fuori città. Immagini drammatiche che fecero il giro del mondo.

I Comuni italiani, tra cui anche Varese, si uniscono in questo modo al ricordo, per rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia.