Botte al rivale in amore, due fratelli condannati per lesioni aggravate

L’arresto era scattato nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio, ora per i due fratelli di 29 e 32 anni che nei giorni scorsi hanno aggredito il nuovo compagno della ex di uno di loro è arrivata anche la condanna per lesioni aggravate: entrambi hanno scelto il patteggiamento, che ha fatto scattare una pena di un anno e quattro mesi per il maggiore e un anno e due mesi per il minore.

I due, entrambi pregiudicati, intorno alle 17 di venerdì scorso, armati di una chiave da lavoro, di quelle che si usano per cambiare gli penumatici, avevano aggredito un 37enne di Nerviano, a sua volta pregiudicato: la sua “colpa” era quella di aver intrecciato una relazione sentimentale con la ex fidanzata del fratello maggiore. Il 37enne era poi stato accompagnato dal personale sanitario in pronto soccorso e se l’era cavata con 10 giorni di prognosi per le contusioni riportate al volto, mentre per i due fratelli si erano aperte le porte della camera di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Cerro Maggiore in attesa della convalida dell’arresto. Per i due, a seguito del patteggiamento, è scattata la condanna per lesioni aggravate.

Solo una settimana prima il 32enne era già stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, sempre dai carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. I militari erano stati allertati dalla madre, che aveva raccontato che il figlio, ubriaco, al culmine dell’ennesima discussione l’aveva colpita con uno schiaffo. In quell’occasione l’uomo aveva spintonato anche i carabinieri, che erano poi riusciti a bloccare e a portarlo negli uffici della Stazione.