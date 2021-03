“Che brave le dipendenti del comune di Cardano al Campo”

Buongiorno,

sono una cittadina di Cardano al Campo, e sono impegnata in maniera continuativa, nella cura della mia mamma e in qualità di Care Giver, ho chiesto il sostegno previsto dalla DGR 2720/2019, Misura B2, come da bando pubblicato dal Comune di Cardano al Campo

Subito ho potuto notare nell’Ufficio dei Servizi Sociali , una grandissima professionalità e disponibilità. Nonostante fossimo in pieno lockdown, mi hanno assistita per l’espletamento della domanda consigliandomi sia telefonicamente che via email. Un particolare ringraziamento alla Sig.ra Mirella Donato , alla Sig.ra Amanda Giana e alla Si.ra Giudici

Questi sono i dipendenti pubblici che vogliamo!

Ho inviato questa lettera anche alle testate giornalistiche locali perché ritengo giusto dare visibilità a chi lavora con dedizione e professionalità

Cardano al Campo

Maria Catena Bardarè