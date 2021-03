Il cantiere sulla statale arriva verso Luino, ecco come cambia la viabilità

Il cantiere sulla statale che arriva verso Luino, ma anche gravi e recenti incidenti che hanno fato optare l’amministrazione comunale per una revisione di alcuni tratti stradali.

Il tratto di cantiere semaforizzato si estenderà sino a raggiungere la lunghezza di 763 metri, con la conseguente ricaduta di una maggiore intensità di traffico nel centro cittadino a causa della vicinanza del cantiere alla Rotonda Alessandrini.

L’ufficialità delle scelte adottate che verranno discusse nel corso di una Commissione Territorio venerdì alle 18 in diretta streaming, sono state anticipate con un’ordinanza già adottata dall’amministrazione comunale.

In pratica le decisioni hanno come obiettivo quello di alleviare la portata di traffico sulla statale sfruttando la viabilità secondaria e per farlo verrà modificato il senso di alcune strade nel centro storico a ridosso del palazzo comunale.

Poi la questione della sicurezza stradale con un intervento di divieto di svolta nella zona della via Lido.

Ecco di seguito le misure che entrano in vigore da oggi, 11 marzo, e vi resteranno fino al 14 maggio.

VIA MANZONI – dall’intersezione con Via Sereni sino all’intersezione con Piazza Libertà – temporanea istituzione del DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli – ad eccezione delle giornate di mercoledì giorno di mercato settimanale dalle ore 6,00 alle ore 18,00 e dei residenti in loco diretti a box e garage privati;

VIA MANZONI – all’intersezione con Piazza Libertà – temporanea istituzione di OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA per i veicoli dei residenti in loco provenienti da box e garage privati e nelle giornate di mercoledì giorno di mercato settimanale dalle ore 6,00 alle ore 18,00 per tutti i veicoli; VIA MANZONI – all’intersezione con Via Sereni – temporanea istituzione di OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA per tutti i veicoli ad eccezione delle giornate di mercoledì – giorno di mercato settimanale dalle ore 6,00 alle ore 18,00;

VIA SERENI – dall’intersezione con Via Manzoni sino all’intersezione con Largo Galvaligi – temporanea istituzione SENSO UNICO DI MARCIA (Via Manzoni/Largo Galvaligi) – per tutti i veicoli ad eccezione delle giornate di mercoledì – giorno di mercato settimanale dalle ore 6,00 alle ore 18,00; VIA SERENI – all’intersezione con Largo Galvaligi – temporanea istituzione della DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTA per tutti i veicoli;

VIA SERENI – per i veicoli provenienti dal civico n. 3 – temporanea istituzione di OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA – ad eccezione delle giornate di mercoledì – giorno di mercato settimanale dalle ore 6,00 alle ore 18,00;

LARGO GALVALIGI – all’intersezione con Via Sereni – per tutti i veicoli – temporanea istituzione di OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA – STOP – OBBLIGO DARE PRECEDENZA ai veicoli provenienti da Via Sereni;

VIA LIDO – all’intersezione con Viale Dante – per i veicoli provenienti da Via Lido e dal parcheggio Porto Lido e Porto Nuovo – temporanea istituzione di OBBLIGO SVOLTA A DESTRA ; VIALE DANTE – all’intersezione con Via Lido – per i veicoli provenienti dalla Rotonda Ratti – temporanea istituzione della DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTA;

VIALE DANTE – in corrispondenza dei civici 47/49 – fronte distributore carburante Q8 – per i veicoli provenienti da Luino centro – temporanea istituzione della DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTA;

VIALE DANTE – per tutti i veicoli in uscita dal distributore carburante Q8 – temporanea istituzione di OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA in direzione di Luino centro. il giorno 11 marzo 2021 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 In LARGO GALVALIGI – su tutta l’area – e in VIA SERENI – all’altezza del civico n. 13 – temporanea istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale di stop e dare precedenza.