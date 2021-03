Lavori sulla statale 394 a Luino: parte il senso unico alternato

Si avvicina il giorno dei lavori sul nuovo tratto del cantiere lungo la strada statale 394 a Luino e nel frattempo Anas con una comunicazione scritta e inviata al Comune fa sapere che già dal prossimo 10 marzo verrà istituito un “senso unico alternato mediante impianto semaforico su SS 394 del Verbano Orientale dal km 37+280 al km 38+050, entrambe le direzioni, su tutte le corsie a partire dalle ore 08:00 del 10/03/2021 fino alle ore 18:00 del 14/05/2021. La misura interesserà tutti gli utenti”.



Questa decisione a fronte del fatto che come è noto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per la ricostruzione degli impalcati (soletta) e ripristino strutturale dei calcestruzzi fortemente ammalorati tra il km 37+000 e il km 38+100 e che il programma lavori prevede di completare le attività sul viadotto “C” e avviare contemporaneamente le attività sul viadotto “B” (vedi nella foto la planimetria della zona in concomitanza dei diversi lotti di intervento)”.

Anas inoltre “conferma il divieto di transito per tutti i veicoli aventi massa superiore a 7.5 t lungo la SS 394 del Verbano Orientale dal km 37+280 al km 38+050. Sono esclusi dal divieto di transito i mezzi per trasporto e servizi essenziali per il territorio, aventi massa fino a 20 t come da specifiche autorizzazioni rilasciate”.

«ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di impartire, durante l’esercizio dei lavori, a mezzo del personale addetto alla tutela e sorveglianza della strada qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenersi necessaria ai fini della circolazione veicolare e della conservazione del corpo stradale. Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada”.

È confermata nel frattempo la riunione in streaming della commissione Territorio annunciata dall’assessore Ivan Martinelli per venerdì 12 marzo alle 18 per illustrare ai cittadini le novità legate alla nuova viabilità cittadina per mitigare la presenza del cantiere che si pone a circa 850 metri dalla rotatoria in ingresso città “dell’ulivo“.