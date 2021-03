Cantiere sulla statale, Luino si prepara, in Commissione le novità

«Misure propedeutiche al cantiere». Tradotto: palificazioni, cartellonistiche e una serie di attività che precedono l’inizio vero e proprio dei lavori «che verosimilmente cominceranno a tutti gli effetti la prossima settimana».

Con queste parole l’assessore alla viabilità di Luino Ivan Martinelli spiega i passi in corso sulla cantieristica stradale che Anas, committente dell’opera, sta predisponendo pe rlo spostamento del nuovo lotto di opere sulla strada lacuale nel tratto più prossimo alla città.

Una notizia anticipata nei giorni scorsi e trattata dalla stampa locale dopo l’annuncio dell’inizio dei lavori lo scorso 8 marzo, slittato di qualche giorno.

Per la città una prova importante sopratutto nei momenti caldi del traffico: al mattino presto e alla sera visto il transito frontaliero e il mercoledì, giorno di mercato che in una prospettiva di miglioramento delle condizioni legate alla pandemia potrebbe tornare vero e proprio fulcro cittadino.

La città dunque si prepara, con l’intento di alleggerire il transito veicolare sulla stessa statale. Oltre alle richieste informali agli ambulanti del mercoledì di uscire da Luino sfruttando le vie di transito che portano verso la Valcuvia, ci saranno novità anche per i cittadini.

«Ne parleremo in commissione territorio venerdì sera», conferma l’assessore Martinelli, «e l’idea è proprio in quella sede di fornire tutte le spiegazioni del caso per illustrare ai cittadini cosa cambierà nella circolazione cittadina».