Slitta la partenza del cantiere 394 a Luino, la città si prepara

Ci sono almeno due incognite che incombono sul nuovo cantiere stradale Anas di Luino e sono gli orari di rientro e partenza dei forontalieri e il “nodo del mercoledì“, giorno del grande mercato cittadino. Tutto in un’ottica di valutazione dell’impatto del cantiere sulla strada statale 394 che a breve si sposterà più vicino alla città.

Un terzo punto, legato sempre ai lavori, in termini di tempo riguarda il giorno esatto della partenza del nuovo cantiere inizialmente stabilita per l’8 di marzo ma che slitterà di qualche giorno, come conferma l’assessore Ivan Martinelli.

Nel frattempo l’amministrazione cerca nei cittadini preziosi alleati per ragionare nell’ottica di togliere il più e prima possibile i volumi di transito sulla statale, viale Dante per intenderci.

E per farlo, un primo annuncio su sito del Comune parla chiaro: con l’arrivo del nuovo cantiere che comporterà “una nuova viabilità provvisoria che avrà un notevole impatto sulla circolazione stradale in Luino“, si richiede “agli operatori del mercato di Luino di defluire al termine del mercato verso Via XXV Aprile/Via Voldomino/Frazione Cucco“, si legge nell’annuncio, tarato già per il prossimo mercato del 10 marzo (nell’attesa di conoscere nel dettaglio le decisioni delle autorità circa l’istituzione di paventate zone rosse e delle normative che ne conseguono in materia di mercati).

A prescindere dal cantiere, comunque, il messaggio che l’amministrazione comunale vuol far passare riguarda l’idea di cominciare a pensare al lungolago di Luino non più come l’unica via di transito attraverso la città ma come una delle tante e comunque da evitare se si intende raggiungere anche il centro. Nel caso specifico degli operatori del mercato la zona del Cucco o la via Don Folli sarebbero dunque da preferire non solo il tragitto di uscita dalla città ma anche quello in ingresso, al mercoledì mattino.

Ma perché tanta attenzione nel voler togliere il traffico dal lungolago? Lo spiega l’assessore Martinelli: «Il cantiere si sposterà verso Luino e per alcuni mesi si sovrapporrà a quello ad oggi in corso più a nord. Una decisione che servirà ad accorciare i tempi complessivi dell’opera ma che ci impone una pianificazione viabilistica attenta. E il primo passaggio è legato proprio all’idea di alleggerire il traffico sul lungolago».

A breve verrà posta una specifica cartellonistica che identificherà le strade alternative, non prima di aver spiegato ai cittadini le precise scelte legate alla nuova viabilità luinese.