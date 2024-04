Il Consiglio Comunale di Luino torna a riunirsi, sul piatto la modifica della composizione dei gruppi consiliari

A Luino torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Luino. Lo fa martedì 30 aprile alle 20.00 con 11 punti all’ordine.

Primo tra tutti, a seguito dell’ufficializzazione dell’uscita dal gruppo di maggioranza per aderire al gruppo #Luinesi di Denis Ferrari, è la “Modifica della composizione di Gruppi consiliari”. Segue la “Surroga di componente delle Commissioni Territorio e Servizi alla Comunità”, l'”Approvazione del rendiconto della gestione – anno 2023″, la “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026″. Importante anche l'”Acquisto del Cinema Teatro Sociale di Luino di proprietà della Società Operaia di Mutuo Soccorso”.

L’ordine del giorno completo

1. Modifica della composizione di Gruppi consiliari;

2. Surroga di componente delle Commissioni Territorio e Servizi alla Comunità;

3. Approvazione del rendiconto della gestione – anno 2023;

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;

5. Comunicazione della deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29.02.2024 ad oggetto:

“Variazione delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

6. Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per

il 2024 – 2025 secondo periodo regolatorio MTR – 2;

7. Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI)- anno 2024;

8. Acquisto del Cinema Teatro Sociale di Luino di proprietà della Società Operaia di Mutuo Soccorso;

9. Comunicazione della risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Artoni in merito alla

Caserma dei Vigili del Fuoco;

10.Comunicazione della risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Pellicini riguardante

il piano delle asfaltature;

11.Comunicazione della risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Pellicini in merito

alla dotazione organica del Settore Territorio.