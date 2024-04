Esce di strada a Lugano e travolge veicoli e una ragazza. La 21enne è grave

Una 21enne luganese è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto in via Besso, zona alta di Lugano.

È avvenuto oggi, venerdì 26 aprile, poco prima delle 14: stando a una prima ricostruzione fatta dalla Polizia Cantonale, una 75enne automobilista svizzera domiciliata nel Luganese, giunta circa all’altezza della chiesa di San Nicolao, ha perso il controllo del veicolo andando a urtare in successione contro due altre vetture, per salire infine su un marciapiede dove ha investito una 21enne cittadina svizzera , anche lei del Luganese. Nell’incidente è rimasto coinvolto di striscio anche un quarto veicolo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure alla 21enne l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale: in base alle prime valutazioni mediche, ha riportato gravi ferite.

La 75enne ha riportato lesioni non gravi ma che hanno necessitato un trasporto in ospedale. Anche per due altri conducenti coinvolti si è reso necessario il trasporto in ospedale per una visita medica precauzionale.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la via Besso è stata chiusa al traffico e lo rimarrà fino almeno alle 18.