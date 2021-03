Castiglione Olona, l’asilo nido comunale si presenta

Sarà un giorno importante per le famiglie di Castiglione Olona e per i loro piccoli. Domani, infatti, sabato 13 marzo, l’asilo l’asilo nido comunale aprirà – virtualmente – le porte per un open day e per presentare alle famiglie le attività e l’offerta formativa della struttura. Un appuntamento importante per cominciare immergersi nell’ambiente dell’asilo e conoscere chi si occuperà dei bambini.

Sul sito del Comune di Castiglione e sulla pagina Facebook dell’asilo è già presente video iniziale con un tour dell’asilo.

Per poter partecipare all’open day sarà necessario collegarsi dalle 10 alle 11 del 13 marzo su Meet al seguente indirizzo: https://meet.google.com/kgy-evvg-gnj