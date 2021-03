Cinque Mulini: dominio etiope con Gemechu tra le donne e Melak tra gli uomini

L’etiope Gemechu bissa il successo del Campaccio e trionfa anche alla Cinque Mulini di San Vittore Olona. Gara sempre di testa per l’etiope, affiancata dalla keniane Chebet, poi seconda all’arrivo, e Chelangat, terza.

Una gara a tre per i tre giri del percorso con Gemechu che all’ultima uscita dal Mulino Meraviglia ha preso il largo e ha vinto senza problema. Tra le italiane, la prima è Rebecca Lonedo, nona.

Tra gli uomini, altro successo etiope con Nibret Melak, che ha messo in fila il keniano Bett e il connazionale Edris. Melak ha fatto una corsa di controllo, poi fuori dal Mulini Meraviglia, al quinto giro, ha preso il largo, un po’ come aveva fatto in precedenza Gemechu. Primo degli italiani, Chiappinelli, settimo.

Seguiranno aggiornamenti