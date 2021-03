Cochi Ponzoni, ottant’anni di spettacolo

Compleanno importante nel mondo dello spettacolo (anche) della provincia di Varese. Oggi, giovedì 11 marzo, compie ottant’anni Cochi Ponzoni, attore e cabarettista nato a Milano ma che – come noto – ha trascorso lunghi periodi dalle nostre parti, fin da bambino, quando la sua famiglia sfollò durante la guerra per riparare a Gemonio. (foto dalla pagina Facebook “Cochi e Renato”)

Fu lì che nacque l’amicizia e il sodalizio con Renato Pozzetto, altro ottantenne “sprint” che ha tagliato questo traguardo anagrafico nel luglio scorso: Cochi e Renato hanno segnato una lunga epoca con le loro gag surreali, le canzoni scritte insieme a un altro mostro sacro come Enzo Jannacci, con gli spettacoli televisivi che diedero loro una celebrità clamorosa. Nella coppia, Ponzoni – il cui nome di battesimo è Aurelio – ha sempre interpretato il personaggio più elegante (nonostante i pantaloni perennemente “corti” di gamba…), sofisticato, cinico e british (da giovane, del resto, aveva trascorso alcuni periodi a Londra), in contrapposizione a un Pozzetto nei panni del campagnolo un po’ impacciato.

La storia, poi, è nota: Pozzetto proseguì la carriera con il cinema, Ponzoni proseguì soprattutto con il teatro spuntando di tanto in tanto in televisione. I rapporti tra i due comici rimasero però sempre solidi, tanto che la loro riunione artistica a cavallo del Duemila ottenne di nuovo un grande successo a partire dallo sceneggiato Rai “Nebbia in Valpadana” e dalla prima tournée “Nonostantelastagione”. Una collaborazione sempre pronta a ripartire.

Naturalmente, in occasione degli ottant’anni, non potevano mancare gli auguri del suo storico compagno di avventura: la pagina Facebook ufficiale di Pozzetto (che nel frattempo svela che Cochi sta lavorando a un progetto su Beppe Viola ndr) non rinuncia, ovviamente, alla battuta per festeggiare la ricorrenza!