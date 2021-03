Dalla filosofia al teatro, l’8 marzo in biblioteca a Gazzada Schianno

In occasione dell’8 marzo, quest’anno, l’amministrazione Comunale di Gazzada Schianno richiama tutti i cittadini a riflettere sull’art. 3 della Costituzione Italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

“Furono le Madri costituenti che contribuirono ad ispirare la rivoluzione culturale che avrebbe poi dato più forza e coraggio all’universo femminile, da secoli relegato culturalmente alle cure domestiche, di chiedere spazi fino ad allora negati – dice l’assessora alle pari opportunità Anna Lavorgna – .

Ma il cammino è ancora lungo ed impervio e non possiamo abbassare la guardia perché siamo tutti depositari del diritto alla libertà di espressione e all’uguaglianza di ciascuno. L’uguaglianza conduce alla parità di diritti ed è compito di tutti pretenderne il rispetto, per sé e per gli altri.

L’8 marzo a Gazzada Schianno non sarà solo un giorno ma un mese di occasioni per riflettere.

La Biblioteca, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione e alle Pari Opportunità propone un approfondimento della figura di Luisa Muraro, filosofa, scrittrice e attivista per i diritti delle donne, pubblicato sul Blog della Biblioteca e su Instagram”.

Dal 16 marzo poi sarà presente sul canale YouTube della Biblioteca in streaming uno spettacolo di teatro civile, “Di sabbia e divento. È accaduto anche a me!” di Marco Filatori e messo in scena dall’Associazione Culturale Teatro in Mostra con la regia di Luca Ligato.

Questo spettacolo potrà essere anche utilizzato dagli insegnanti della locale Scuola Secondaria di primo grado nei percorsi di DaD, didattica a distanza forzata dall’attuale situazione epidemiologica della Regione Lombardia. Insegnanti e alunni potranno così riflettere e approfondire temi quali discriminazione di genere e disparità tra i sessi.

L’autore della pièce teatrale e alcuni attori saranno disponibili per un incontro da remoto con gli alunni e con gli utenti del canale YouTube.