Daniel, il clochard di Gallarate, esce dall’ospedale. “Ora ha bisogno di aiuto”

Dopo un mese e mezzo di ospedale è pronto per le dimissioni, ma non ha un posto dove andare: Daniel è un clochard noto a Gallarate e ora cerca un posto per trascorrere la delicata degenza post-intervento.

L’uomo era stato ricoverato all’ospedale di Gallarate in seguito ad un grave incidente, l’8 febbraio 2021, quando era stato investito in piazza San Lorenzo. È stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia distrutta, ora ha bisogno di «novanta giorni di riposo assoluto», spiega l’avvocato Pietro Romano, che da tempo lo assiste (nella foto: con Daniel e il cagnolino Jack, durante una protesta in strada nel 2015).

«Sto cercando qualcuno che abbia uno spazio che possa ospitarlo. Bastano un metro quadro, un letto o persino lo spazio per una sedia a rotelle. Non può stare sotto al ponte della Mornera, perché rischia la zoppia perpetua se non si riguarda». Romano si è attivato per verificare la disponibilità in altre strutture, ma per ora non ci sono posti a disposizione (solo pochi giorni fa raccontavamo del lavoro della nuova Casa di Sant’Eurosia).

Romano è raggiungibile al numero 333 4437767. «Per ora nessuno dai servizi sociali mi ha contattato. Un paio di persone invece mi hanno già scritto o chiamato, dicendo di voler contribuire. Oggi Daniel ha bisogno di 90 giorni di riposo assoluto, ma poi ci saranno spese per la riabilitazione, non essendo cittadino italiano. Per ora raccolgo segnalazioni, vorrei poi aprire un conto corrente per tracciare ogni contributo».

E i cagnolino da cui Daniel non si separava mai e per cui ha lottato in passato insieme a Romano? «Jack è già ben accudito, per adesso resterà separato da lui ma poi si ritroveranno».