“Filmhub on demand”: funziona a Varese il cineforum online dedicato ai ragazzi

In tempo di pandemia, bisogna sapersi reinventare. Per questo motivo, l’associazione giovanile Filmhub 90 ha creato #filmhubondemand, un cineforum online nel quale, organizzata la visione di un film, si crea un momento di visione collettiva e dibattito. Questa iniziativa vuole tenere vicini i ragazzi, pur se obbligati a rimanere lontani, attraverso una delle forme d’arte più amate e di cui, a causa delle restrizioni, si sente maggiormente la mancanza: il cinema.

«Fin dal primo incontro il cineforum ha creato un’atmosfera “casereccia” – racconta Claudia Papaleo, una dei ragazzi di Filmhub – nonostante fossimo ognuno a casa propria, sembrava di riunirsi su uno stesso divano, in uno stesso salotto. Questo clima permetteva a tutti di esprimere la propria opinione, di stimolare riflessioni e portare nuovi punti di vista».

Per il quinto appuntamento di #FilmhubOnDemand, previsto per sabato 13 marzo, è stato scelto “La tartaruga rossa”, un film d’animazione del 2016 diretto da Michaël Dudok de Wit. La pellicola racconta le tappe fondamentali della vita dell’uomo, attraverso la storia di un naufrago, giunto su un’isola deserta dopo essere sopravvissuto ad una tempesta. L’uomo cerca di costruire una zattera per tornare verso la civiltà, ma i suoi numerosi tentativi vengono sabotati da una grande tartaruga rossa.

Un fotogramma del film

La novità di questo appuntamento è la collaborazione con Refugees Welcome, un’associazione onlus che favorisce l’accoglienza in famiglia di richiedenti asilo e rifugiati sul territorio di Varese «L’obiettivo dell’associazione è quello di creare spazi inclusi e sociali, intento che ci è sembrato abbracciare perfettamente le serate di filmhub».

Il film si può facilmente trovare sulle piattaforme Prime Video e Mubi. Alle 18 do sabato 13 poi chi volesse partecipare può connettersi al link https://meet.jit.si/FILMhub90onDemand. Verrà fatto partire il film tutti insieme e poi ognuno si disconnetterà per la visione. Alle 21, collegandosi allo stesso link, inizierà il dibattito libero. Per chi non potesse connettersi alle 18, o lo vuole fare in altro orario, l’importante è semplicemente che all’ora del dibattito i partecipanti conoscano già il film.

«Per eliminare barriere linguistiche abbiamo scelto un film muto, per lasciarci sorprendere dalla bellezza delle immagini e dei suoni e dalle emozioni che esse ci trasmettono – conclude Claudia Papaleo – Ci teniamo a proporre questo film, perché crediamo che permetta a ciascuno di ritrovarsi, grazia alla capacità di smuovere elementi emotivi vitali che appartengono ad ognuno di noi. La tartaruga rossa è un ritorno alla parte più pura di noi ed è proprio questo lato che vogliamo incentivare a ritrovare e a coltivare».