Una finlandese sfreccia a Cittiglio: Ahtosalo vince il Piccolo Trofeo Binda

Taglia il traguardo con la testa ancora abbassata per lo sforzo e si concede un braccio alzato solo “a cose” fatte, ma sempre con lo sguardo sul manubrio. Anniina Ahtosalo ha 17 anni e mezzo, arriva dalla Finlandia e – crediamo – terrà per sempre nel cuore le strade della Valcuvia e l’arrivo di Cittiglio.

Ahtosalo, che gareggia per una squadra danese, il Team Rytger Developement, è la vincitrice del “Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano”, la gara internazionale di categoria Juniores femminile che ha dato il via al festival del ciclismo di Cittiglio, che culminerà a metà di oggi pomeriggio – domenica 21 marzo – con il “Trofeo Alfredo Binda” dedicato alle atlete Elite (senior, quindi) con molte grandi stelle del pedale mondiale. La prova giovanile, tra l’altro, è valida anche come prima gara della Coppa delle Nazioni, ulteriore tocco di importanza per l’organizzazione della Cycling Sport Promotion diretta da Mario Minervino.

La gara junior, che in passato ha visto il successo di numerosi talenti in erba poi diventate campionesse da lì a pochi anni, si è decisa solo sul traguardo di via Valcuvia con uno sprint tra le cinque protagoniste della “fuga buona”. Nel cuore dell’ultimo giro, sull’unico passaggio sulla salita tra Cuvio e Orino, è stata la campionessa italiana Francesca Barale (VO2 Team Pink) a trovare lo scatto giusto. Con lei sono uscite dal gruppo delle migliori altre quattro atlete: la francese Rayer, la svizzera Ruetschi e un’altra italiana, Eleonora Ciabocco.

Barale ha provato ad andarsene da sola in cima alla salita – suo il GPM – e anche poco dopo ma non è riuscita a staccare le altre, e così il drappello ha pedalato in accordo verso Gemonio dove la soluzione allo sprint ristretto sembrava cosa fatta. Da dietro però il gruppo ha dato uno strattone molto forte e così gli ultimi 2 chilometri sono diventati una corsa a inseguimento che ha premiato le fuggitive, capaci di mantenere qualche lunghezza di vantaggio sino al traguardo. Lì Ahtosalo non ha avuto esitazioni: volata lunga e potente e vittoria con un paio di metri di margine su Ruetschi e Rayer, con Barale quarta e arrabbiata per un podio che avrebbe meritato e con Ciabocco (MX Ciclismo Insieme) a chiudere il quintetto. Subito dietro il gruppo più folto con tante azzurrine, regolato da Valentina Basilico su Fiorin, Reghini, la spagnola Albert e Casagranda.

Il successo di Anniina Ahtosalo è il primo di una atleta finlandese a Cittiglio, sia considerando la gara giovanile sia quella assoluta. In passato, tra i paesi nordici, festeggiarono qui la Svezia con Emma Johansson e la Lituania con Diana Ziliute. Alla 17enne Anniina, che è anche campionessa nazionale giovanile, l’augurio di ripetere anche tra le “grandi” le gesta delle due che l’hanno preceduta.

La gara Elite è in programma a partire dalle 12,10 – partenza a Cocquio Trevisago – con l’arrivo sempre a Cittiglio verso le ore 16.