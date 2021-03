Il genio dimenticato di Pier Luigi Nervi a Thinking Varese

Doppio appuntamento a marzo con Thinking Varese. Sono due gli incontri organizzati dall’ordine degli architetti nell’ambito della seguitissima rassegna: saranno uno ad una settimana dall’altro, con argomenti e ospiti eccezionali.

Il primo, prestigioso, appuntamento è per mercoledì 17 marzo: il ciclo di conversazioni “Thinking Varese. Testimonianze di Architettura” promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese dedica infatti una serata a Pier Luigi Nervi, figura di grande rilievo e artefice delle più importanti architetture strutturali nel panorama internazionale del Novecento, dal titolo:“Tutela e conoscenza dell’opera di Pier Luigi Nervi per il recupero della Manifattura Tabacchi a Bologna”.

La Manifattura Tabacchi (nella foto sopra: gli interni), progettata da Pier Luigi Nervi nei primi anni Cinquanta, è un capolavoro dell’architettura industriale italiana: oltre centomila metri quadri di superficie, gran parte dei quali vincolati, in attesa di riqualificazione e di recupero. È situata nel quartiere della Bolognina, una vasta area che è stata per tutto il XX secolo il cuore industriale di Bologna, andando a sostituire l’area del vecchio porto all’interno delle mura. Il complesso immobiliare è stato acquistato dalla Regione Emilia Romagna nel 2009 per realizzare il futuro Tecnopolo in cui troveranno collocazione uffici e laboratori di ricerca, un centro congressi, spazi connettivi e gallerie per la città.

L’opera di Pier Luigi Nervi è stata recentemente oggetto di un’ulteriore grande attenzione grazie alla mobilitazione di architetti, ingegneri e opinion leader di provenienza nazionale e internazionale per la salvaguardia degli Stadi Artemio Franchi di Firenze e Flaminio di Roma, entrambi da lui progettati e realizzati: tra le numerose petizioni lanciate negli ultimi mesi per la salvaguardia delle opere di Nervi c’è quella promossa da Tomaso Montanari, storico dell’arte e opinion leader, che è stato ospite del ciclo di conferenze Thinking Varese a settembre 2020.

La conversazione in webinar di mercoledì 17 marzo alle 19 vedrà un confronto tra Elisabetta Margiotta Nervi, Segretario Generale della Pier Luigi Nervi Project Belgio, Cristiana Chiorinio, Consulente Scientifico della Pier Luigi Nervi Project Italia e Massimiliano Milan, Amministratore Delegato della Milan Ingegneria.

L’obiettivo della serata è mettere in luce la genialità progettuale di Pier Luigi Nervi, evidenziare la mission educativa dell’Associazione Pier Luigi Nervi Project nel mondo e comprendere le potenzialità di intervento progettuale nei confronti di grandi capolavori della modernità, in un’ottica di riuso, senza demolirne il significato architettonico ingegneristico.

Il link per partecipare al webinar, che come sempre è gratuito e dà due crediti formativi agli iscritti all’ordine, è qui