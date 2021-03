«Da oltre 35 anni siamo al fianco della popolazione del nord della provincia di Varese; per noi è sempre stata una missione di vita, dando risposte concrete ai bisogni».

È il messaggio che Croce Rossa Italiana Luino e Valli rivolge ai cittadini per chiedere di sostenere il loro progetto legato all’assistenza e al territorio.

«Durante l’ultimo straordinario e drammatico anno, come ci ricorda più volte il nostro Presidente Nazionale Francesco Rocca, abbiamo avuto paura, ma non siamo mai arretrati di un passo. Necessariamente distanti dalle persone che abbiamo assistito ed assistiamo e spesso dalle nostre famiglie – ma mai così vicini – abbiamo dovuto fare i conti con la solitudine, lo stravolgimento dei ritmi abituali di vita. Qualcuno di noi ha perso il lavoro o si è ammalato, affacciandosi a quelle vulnerabilità cui, di solito, andavamo incontro. Eppure abbiamo risposto, sin dall’inizio, mettendo avanti a ciascun servizio la gentilezza, tenendo la mano dei pazienti nelle ambulanze in biocontenimento, rimanendo vicini ai malati nelle strutture sanitarie, ascoltando al telefono chi aveva bisogno di calore umano. Abbiamo bussato alle porte delle case portando spesa, farmaci e kit gentilezza ma, soprattutto, sorrisi e calore umano. E sempre con empatia e delicatezza abbiamo effettuato i tamponi, percependo il timore per il responso negli occhi di chi vi si sottoponeva», dicono dal Comitato.

«Con il 5×1000 alla Croce Rossa di Luino e Valli (codice fiscale 03384900126), le persone che apprezzano il lavoro gratuito dei nostri volontari potranno dare un aiuto concreto a rafforzare la nostra Associazione e di conseguenza darci la possibilità di essere ancora più capillari per la Comunità – commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli – . Abbiamo bisogno di una dichiarazione di Umanità in favore della Croce Rossa nelle vostre dichiarazioni dei redditi. Questa emergenza ci ha duramente colpito con uno stop a tutti i servizi che ci permettevano di alimentare lo sviluppo del Comitato, ora rischiamo di compromettere il futuro di questa associazione senza un aiuto concreto da parte della nostra Comunità. I nostri volontari hanno gettato il cuore oltre all’ostacolo, non possiamo permettere al Covid-19 di rovinare tutto».